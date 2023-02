Ufficiale: Enzo Fernandez al Chelsea. Il video social

Enzo Fernandez è ufficialmente un nuovo centrocampista del Chelsea, l’argentino arriva a titolo definitivo dal Benfica per una cifra record in Premier League: 121 milioni di euro. Il classe 2001 è reduce dalla vittoria del Campionato Mondiale con la sua Argentina, dove è stato un protagonista assoluto. Il comunicato ufficiale dei lusitani: “In un comunicato inviato alla Securities Market Commission (CMVM) alle 12:13 di questo mercoledì 1 febbraio, Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Chelsea FC per la cessione di tutti i diritti del giocatore Enzo Fernández, per un importo di 121 milioni di euro”. Di seguito il video social utilizzato dal Chelsea.

Foto: sito ufficiale Chelsea