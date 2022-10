Ufficiale: Entella, c’è la firma di Gaston Ramirez

Gaston Ramirez ripartirà dalla Virtus Entella, è arrivato l’annuncio del club ligure. Il trequartista uruguaiano classe 1990 si stava allenando con il suo nuovo club da diverse settimane. Ora sono stati trovati gli accordi e l’Entella avrà un nuovo rinforzo per coltivare le sue ambizioni in Serie C.

Foto: twitter Entella