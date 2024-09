Ufficiale: Enem è un nuovo giocatore del People’s Athletic Club Omonoia 29M

Il Venezia con un comunicato ufficializza il trasferimento in prestito di Enem al People’s Athletic Club Omonoia 29M. Ecco il comunicato: “Il Venezia FC comunica il passaggio dell’attaccante Jay Enem al People’s Athletic Club Omonoia 29M, club cipriota, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Enem, 21 anni, si è unito al Venezia FC Primavera nell’agosto 2022 e ha segnato tre gol in quattro presenze, per poi debuttare in Prima Squadra nella Giornata 21 del campionato di Serie B 2022/23. Passato in prestito alla Vis Pesaro, nella seconda parte della stagione 2022/23 ha totalizzato sette presenze per poi passare in prestito all’Ethnikos Achnas nella stagione 23/24. Buona fortuna, Jay”.

Foto: profilo X Venezia