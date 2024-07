Ufficiale: En-Nesyri firmerà con il Fenerbahce. L’annuncio del club

Il Fenerbahce ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, che En-Nesyri arriverà nella giornata di oggi a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e, successivamente, avviare le trattative per il trasferimento. Di seguito il comunicato del club turco:

“Informazioni sul trasferimento: il nostro club ha avviato trattative il club Sevilla FC, riguardo al trasferimento di Youssef En-Nesyri. Il giocatore arriverà oggi a Istanbul per sottoporsi a un controllo medico e avviare le trattative per il trasferimento. Lo presenteremo poi al pubblico”.

Foto: Instagram En-Nesyri