Ufficiale: Emre Can nuovo capitano del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha il suo nuovo capitano, dopo la decisione di Marco Reus di non essere più il leader della squadra e aveva deciso di cedere la fascia da capitano. Il gruppo squadra e l’allenatore, hanno scelto. Sarà Emre Can il nuovo capitano dalla prossima stagione.

Queste le sue parole: “Cercherò di essere lo stesso di sempre. Sono incredibilmente orgoglioso di essere il capitano di una squadra così importante. Vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte. Cercherò di essere l’Emre che sono sempre stato”.

Il tecnico Edin Terzic ha spiegato: “Emre è un vincente nato a cui piace assumersi la responsabilità e conosce bene l’ambiente. In ogni conversazione avuta con lui mi sono convinto che fosse la persona giusta”. Arrivato nel gennaio 2020, Emre Can in giallonero ha raccolto 121 presenze, segnando 12 reti. Solo cinque giorni fa ha firmato il rinnovo fino al 2026.

Foto: twitter Borussia Dortmund