Ufficiale: Emre Can ha rinnovato con il Borussia Dortmund fino al 2026

Emre Can continuerà la sua avventura con la maglia del Borussia Dortmund: come confermato dal club tedesco attraverso un video sul proprio sito ufficiale, il calciatore ha prolungato il suo contratto fino al 2026. Il precedente accordo scadeva nel 2024.

Foto: Sito Borussia Dortmund