Ufficiale: Empoli, ecco Ebuhei. Ha firmato fino al 2025

Tyronne Ebuhei è un nuovo calciatore dell’Empoli. Il difensore arrivata a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona e Benfica. Il terzino ha firmato un contratto con il club toscano fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato del club toscano: “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Sport Lisboa e Benfica il diritto alle prestazioni sportive di Tyronne Ebuhei; il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Tyronne Ebuehi è un difensore di nazionalità nigeriana e olandese nato ad Haarlem il 16 dicembre 1995. Cresciuto nei settori giovanili di DSOV, Hoofddorp, Young Boys, HFC EDO Zaterdag e ADO Den Haag, con quest’ultimo club fa l’esordio in Eredivisie a 19 anni. Nel 2018 il passaggio al Benfica che dopo due stagioni lo gira in prestito al Twente. Nel campionato del ritorno in Olanda il calciatore mette insieme 34 presenze. Nell’estate 2021, sempre con la formula del prestito, tramite la società portoghese, Ebuehi approda al Venezia in Serie A dove gioca 19 gare. Il calciatore conta 11 presenze con la Nazionale nigeriana di cui una al Mondiale 2018“.

Foto: Empoli Instagram