Ufficiale: Empoli, ceduto Angori in prestito al Pontedera

L’Empoli lavora al proprio mercato in uscita. Il club toscano ha comunicato, sui propri profilo social, la cessione a titolo temporaneo del terzino classe 2003 Samuele Angori al Pontedera. Il giocatore, quindi, dopo aver giocato con la Primavera azzurra nel corso della scorsa stagione, si appresta a vivere una nuova avventura professione in Serie C tra le fila della squadra granata.

Foto: Instagram Pontedera