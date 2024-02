Movimento in entrata per il Bari con l’acquisto dell’attaccante Emanuele Zanaboni, classe 2005 (18 anni) che arriva in prestito dalla Pro Patria. Questo il comunicato ufficiale della squadra lombarda:

“Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Zanaboni (2005) all’S. S. C. Bari”.