Ufficiale: Elneny ha prolungato con l’Arsenal fino al 30 giugno 2024

La storia tra Mohamed Elneny e l’Arsenal continuerà per un’altra stagione. Solo otto presenze in stagione per il centrocampista egiziano, ma il suo ruolo nello spogliatoio è importantissimo. Per questo motivo, l’Arsenal ha annunciato oggi di aver prolungato del classe ’92 per un ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali social dei Gunners.

Foto: Instagram Elneny