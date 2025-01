Ufficiale: Ellertson rinnova con il Venezia fino al 2028

Rinnovo in casa Venezia, col club lagunare che ha annunciato il prolungamento di Mikael Ellertsson dopo un ottimo inizio di stagione a livello di rendimento individuale. Questa la nota del Venezia in merito: “Il Venezia FC comunica che il centrocampista Mikael Ellertsson ha firmato il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2027, fino al 30 giugno 2028. Ellertsson, 22 anni, è arrivato al Venezia FC nel gennaio 2023 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 74 partite totalizzando 6 gol e 7 assist, contribuendo in maniera significativa alla promozione in Serie A della scorsa stagione”.

Ellertsson rinnova il contratto con il Venezia FC fino al 2028. https://t.co/of5CVmABqN#ArancioNeroVerde pic.twitter.com/G0iLlBgRRe — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) January 20, 2025

Foto: twitter Venezia