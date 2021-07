Con una nota ufficiale, il Benevento “comunica di aver formalizzato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione delle prestazioni sportive del centrocampista Salvatore Elia.

Il 22enne originario di Prato approda in giallorosso dopo aver conquistato da assoluto protagonista la promozione in Serie B con il Perugia Calcio, collezionando infatti 8 gol e 4 assist in 36 presenze”.