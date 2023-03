Ufficiale: Elche, esonerato Pablo Machín

L’Elche, ultimo nel campionato spagnolo con 13 punti in 26 partite, ha comunicato l’esonero del tecnico spagnolo Pablo Machín. Arrivato a novembre sulla panchina del club biancoverde, l’allenatore ha guidato il club per dodici partite: due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Il comunicato ufficiale: “Elche Club de Fútbol annuncia che Pablo Machín non continuerà come allenatore della prima squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro e l’impegno svolto durante il suo periodo da biancoverde. L’Elche Club de Fútbol desidera augurare buona fortuna a Machín e al suo staff tecnico, sia personalmente che nella sua carriera professionale. Lo staff tecnico della prima squadra guiderà l’allenamento odierno”.

📯 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Pablo Machín — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) March 20, 2023

Foto: sito ufficiale Elche