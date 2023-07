Ufficiale: Elanga dal Manchester United al Nottingham Forest

Con un post su Twitter, il Nottingham Forest ha ufficializzato l’arrivo di Anthony Elanga, preso a titolo definitivo dal Manchester United. Per lui contratto quinquennale. Queste le sue prime parole da giocatore del Nottingham: “Avevo altre offerte ma per me il Nottingham era il posto perfetto, è una piazza speciale, ti fa sentire speciale. È un piacere essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni”.

Foto: Twitter Nottingham Forest