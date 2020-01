Ufficiale: El Yamiq lascia il Genoa. Il giocatore si trasferisce in prestito al Saragoza

Jawad El Yamiq saluta il Genoa e si trasferisce al Saragoza, club della seconda divisione spagnola. Il difensore, classe 1992, è stato utilizzato appena in 4 occasioni in stagione e ora cercherà maggiore minutaggio in Liga 2. Come si legge nella nota, “Il Real Saragozza ha raggiunto un accordo con il Genoa CFC per l’arrivo di Jawad El Yamiq in prestito fino alla fine di questa stagione“.

Foto: sito Saragoza