Ufficiale: El Khannouss è un nuovo giocatore del Leicester

Il Leicester ha ufficializzato l’arrivo di El Khannouss dal Genk: “Il Leicester City Football Club ha concordato con il Genk i termini per il trasferimento del centrocampista offensivo Bilal El Khannouss, subordinatamente all’autorizzazione della Premier League e della squadra internazionale. Parlando a LCFC.com, Bilal ha detto: “Sono molto felice. Il Leicester City è un grande club in Inghilterra ed è sempre un sogno per un ragazzo giovane come me giocare in Premier League, quindi sono molto emozionato e spero di realizzare grandi cose qui. Ho parlato con il Manager e ho avuto subito un buon feeling con il Club. Sono davvero emozionato di incontrare i miei compagni di squadra, di fare grandi cose con loro e spero di vincere anche tante partite”. Nato in Belgio, il stimato ventenne ha iniziato la sua carriera nell’Anderlecht prima di trasferirsi nel 2019 al Genk, squadra belga, esordendo da professionista contro il Mechelen nel maggio 2022. Le prestazioni dell’attaccante nella Jupiler Pro League gli hanno fatto guadagnare un posto nella squadra del Marocco per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, per poi esordire in nazionale nella finale per il terzo posto degli Atlas Lions contro la Croazia. La scorsa stagione, Bilal ha collezionato 51 presenze in tutte le competizioni per il Genk, affermandosi ulteriormente come uno dei talenti più promettenti della massima serie belga. A livello internazionale, El Khannouss ha rappresentato il Belgio fino al livello Under 18, ma in seguito ha rappresentato il Marocco e da allora ha collezionato 14 presenze con la nazionale maggiore degli Atlas Lions. Lo scorso anno il giocatore ha aiutato la sua nazionale a vincere la Coppa d’Africa Under 23 e ha ottenuto ulteriori successi con la sua nazione alle Olimpiadi estive di luglio, tra cui un gol nella vittoria per 6-0 contro l’Egitto nella partita per la medaglia di bronzo”.

Foto: instagram Leicester