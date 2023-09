Ufficiale: Ekong nuovo attaccante dell’Istra

Emmanuel Ekong è un nuovo attaccante dell’Istra 1961, club militante nella massima serie croata. Con un post pubblicato su Instagram, il club ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Empoli, che arriva in Croazia con la formula del prestito con diritto di riscatto: “Emmanuel Ekong è un nuovo giocatore dell’Istra 1961! Questo giovane giocatore svedese, che gioca come ala offensiva, arriva dall’Empoli con la formula del prestito annuale con opzione di acquisto. Emmanuel, benvenuto: ti auguriamo tanto successo in campo in maglia verde e gialla!“.

Foto: Instagram Istra 1961