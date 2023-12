Ufficiale: Ekdal saluta lo Spezia. Il comunicato

Con una nota scritta sul proprio sito ufficiale, lo Spezia annuncia la risoluzione del contratto di Albin Ekdal. Di seguito il comunicato: “Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe ’89, Albin Ekdal, al club di via Melara. A Ekdal i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non”. Il centrocampista è pronto a rientrare in Svezia, dopo essere arrivato 15 anni fa in Italia alla Juventus.

foto: sito ufficiale Spezia Calcio