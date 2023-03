Edy Reja è il nuovo allenatore dell’ ND Gorica, squadra ultima in classifica nel campionato sloveno. Dopo un breve periodo da consulente, il tecnico ex Lazio e Napoli ha accettato l’incarico. Reja, 77 anni, ha chiuso a gennaio la sua avventura con la Nazionale albanese. Nel suo staff ci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari.

Foto: sito Albania