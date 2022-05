Ufficiale: Eduardo Berizzo è il nuovo ct del Cile

La Federcalcio cilena, guidata dal suo presidente Pablo Milad, informa di aver raggiunto un accordo completo con il signor Eduardo Berizzo e il suo staff, in modo da dirigere la squadra nazionale cilena assoluta per il prossimo processo. Berizzo ha una carriera eccezionale come calciatore e nazionale argentina , e come allenatore ha tappe importanti per Estudiantes de la Plata, O’Higgins de Rancagua, squadra con la quale è stato proclamato campione del calcio cileno, e ha anche tappe a Celta de Vigo, Siviglia e Atletico di Spagna. La sua ultima esperienza è stata nella nazionale di calcio del Paraguay.

