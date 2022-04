Ufficiale: Edu Vargas rinnova con l’Atletico Mineiro fino al 2024

Edu Vargas ha firmato un rinnovo con l’Atlético Mineiro. Ad annunciarlo il club brasiliano con un comunicato ufficiale. Accordo fino al 2024 per il cileno, ex Napoli.

¡Se queda! 😌🇨🇱 ✍🏼 Eduardo Vargas acerta sua renovação de contrato e segue honrando o nosso manto até o final de 2024! 👏🏼🐔 😏 #RenoVargas pic.twitter.com/VENT1bFvpW — Atlético (@Atletico) April 11, 2022

Foto: Twitter Cile