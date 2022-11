Ufficiale: Edu Gaspar è il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal

Edu Gaspar sarà il primo direttore sportivo della storia dell’ Arsenal. Prima il brasiliano occupava la posizione da direttore tecnico. Dall’alto del primo posto in classifica in Premier League, l’Arsenal si gode il suo magic moment presentandosi alla sosta Mondiali con cinque lunghezze di vantaggio sul Manchester City. Il comunicato ufficiale del club:

“Siamo lieti di annunciare che Edu Gaspar è stato nominato nostro primo direttore sportivo in assoluto.”

Foto: Logo Arsenal