Ufficiale: Edoardo Iannoni è un nuovo giocatore del Sassuolo

Il Sassuolo ha ufficializzato pochi minuti fa l’acquisto a titolo definitivo dal Perugia di Edoardo Iannoni. Il giocatore arriva quindi ai neroverdi con l’obiettivo di infoltire il centrocampo, ed apportare qualità in mezzo al campo.

Il comunicato del club: “Edoardo Iannoni: Benvenuto in neroverde! L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Perugia Calcio le prestazioni sportive di Edoardo Iannoni (centrocampista, 2001). Nato a Roma, inizia a giocare a calcio nelle giovanili dei giallorossi ed esordisce in Serie D con il Trastevere nella stagione 2019/2020. A giugno 2020 viene acquistato dalla Salernitana, con cui debutta in Serie B prima di andare in prestito alla Juve Stabia e all’Ancona. Nell’estate del 2022 arriva in prestito al Perugia: in Umbria trascorre due stagioni ad alto livello, collezionando 67 presenze tra Serie B, Coppa Italia, Serie C e Coppa Italia Serie C”.

Foto: Instagram Sassuolo