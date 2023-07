Messi sarà presentato il prossimo 16 luglio. Potrebbe esserci anche Busquets

Lionel Messi è ormai pronto per la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter Miami. La società statunitense ha annunciato che l’ex PSG sarà presentato il prossimo 16 luglio alle 20.00 ora locale (quindi alle 2.00 del 17 luglio in Italia) presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale. Nella stessa serata, in cui potrebbe essere presentato anche Busquets, andrà in scena “The Unveil”, serata di calcio e spettacolo, in cui l’Inter Miami abbraccerà l’ex Barcellona.

Foto: Instagram Messi