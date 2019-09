Ufficiale: è Quique Sanchez Flores il “nuovo” tecnico del Watford

Pochi minuti dopo aver annunciato la separazione dal tecnico Javi Gracia, il Watford dà subito il benvenuto al suo sostituto: si tratta di Quique Sanchez Flores. Connazionale del suo predecessore, il 54enne ha già vissuto una prima esperienza con gli Hornets nella stagione 2015/16. Questo il comunicato del club londinese: “Il Watford FC annuncia la nomina di Quique Sanchez Flores come nuovo tecnico del club. Il 54enne torna a Vicarage Road dopo aver guidato il Watford a una comoda metà classifica durante la stagione 2015/16 – la prima del club al ritorno in Premier League. Ha condotto oltretutto il Watford alle semifinali di FA Cup durante il suo anno in panchina. Dopo aver lasciato l’Inghilterra, Sanchez Flores ha guidato l’Espanyol all’ottavo posto nella Liga e ha poi fatto un’esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua. […] Sanchez Flores ha anche allenato Getafe e Valencia – raggiungendo un terzo e un quarto posto nella Liga con gli ultimi – così come anche i portoghesi del Benfica e gli arabi dell’Al Alhi e dell’Al Ain“.

Foto: twitter Watford