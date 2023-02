Ufficiale: è già finita l’avventura di Marcelo all’Olympiacos. E’ arrivata la risoluzione consensuale

E’ durata solo 6 mesi l’avventura di Marcelo all’Olympiacos. Il club ha comunicato la rescissione consensuale con l’esterno mancino ex Real Madrid.

Questa la nota ufficiale: “L’intera famiglia dell’Olympiacos desidera ringraziare Marcelo per la sua collaborazione e presenza nel club. Il tempo che è rimasto con noi è stato breve ma sufficiente per creare legami eterni. Sa che in Grecia, al Pireo avrà sempre degli amici!”.

Όλη η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ευχαριστεί τον Μαρσέλο για τη συνεργασία και την παρουσία του στον ΘΡΥΛΟ. Το χρονικό διάστημα που έμεινε ήταν μικρό, αλλά αρκετό για να δημιουργηθούν παντοτινοί δεσμοί. Ξέρει ότι στην Ελλάδα, στον Πειραιά, θα έχει πάντα φίλους! #Olympiacos #Marcelo pic.twitter.com/leZyFkhyxg — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023

Foto: twitter Olympiacos