Ufficiale: Dyche è il nuovo allenatore dell’Everton

Sean Dyche è il nuovo allenatore dell’Everton. Il club di Liverpool ha scelto il tecnico, classe 1971 dopo l’esonero di Lampard. Dyche ha firmato fino a giugno 2025: “È un onore diventare l’allenatore dell’Everton. Io e il mio staff siamo pronti e desiderosi di aiutare a rimettere in carreggiata questo grande club. Conosco i tifosi dell’Everton e quanto sia prezioso il club per loro. Siamo pronti a lavorare per dar loro quello che vogliono. Tutto inizia con il sudore sulla maglia, lo sforzo e il ritorno ad alcuni dei principi di base di ciò che l’Everton rappresenta da molto tempo. Vogliamo riportare un buon feeling. Abbiamo bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno di unità e abbiamo bisogno che tutti siano allineati”.

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵

— Everton (@Everton) January 30, 2023