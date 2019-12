Ufficiale, Durmisi dalla Lazio al Nizza: il comunicato del club francese

Manca poco meno di un mese all’inizio della finestra invernale di mercato, ma in caso Lazio è già tempo della prima ufficialità. Riza Durmisi, finito ormai ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi, ha svolto le visite mediche con il Nizza e da gennaio si trasferirà in Francia in prestito con diritto di riscatto. A dare l’annuncio è stato lo stesso club d’oltralpe, attraverso una nota ufficiale: “Raggiunto l’accordo per Riza Durmisi. Il difensore danese approderà all’OGC Nizza a partire da gennaio”.

Foto: Fanatik

https://twitter.com/ogcnice/status/1202926524615266304