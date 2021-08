Ufficiale: doppio colpo in casa Pescara. Presi D’Ursi e Ferrari dal Napoli

Doppio colpo in casa Pescara! Tramite il proprio sito ufficiale, il club abruzzese ha comunicato l’arrivo degli attaccanti Eugenio D’Ursi e Franco Ferrari, entrambi in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dal Napoli.

Questi i comunicati del club:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.S.C. Napoli per il prestito con diritto opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione dell’esterno d’attacco classe ‘95 Eugenio D’Ursi.

D’Ursi è nato il 7 maggio 1995 a Napoli. Ha esordito nelle giovanili dell’Aversa nel 2013 e, dopo un prestito alla Marcianese, passa nell’Aversa maggiore. Indossa le maglie di Arezzo, Bisceglie, Catanzaro, Napoli e Bari”.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.S.C. Napoli per il prestito con diritto opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione dell’attaccante argentino classe ‘95 Franco Ferrari.

Ferrari è nato il 10 agosto 1995 a Rosario. Ha esordito nelle giovanili dell’Union De Santa Fe nel 2013, nel 2014 arriva in Italia nel campionato dilettantistico prima con lo Scandicci per poi passare al Castelfiorentino e al Montecatini prima di passare tra i professionisti con il Genoa, Tuttocuoio, Pistoiese, Brescia, Piacenza, Bari, Livorno, Como e Napoli“.

Foto: Sito Pescara