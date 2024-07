Ufficiale: doppio colpo in casa Lione, arrivano Caleta-Car e Mama Baldé

Il Lione ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale diffuso mediante i propri canali, di aver ufficializzato l’acquisto di Duje Caleta-Car fino al 2027, e di Mama Baldé fino al 2026. Di seguito il comunicato del club francese: “Duje Caleta-Car, in prestito dal Southampton la scorsa stagione, ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2027. L’importo del trasferimento ammonta a 3,59 milioni di euro a cui si può aggiungere un bonus di 2,1 milioni di euro e un ulteriore 15% sulla partecipazione agli utili su eventuali future plusvalenze. 27 anni, il difensore della nazionale croata porta con sé un patrimonio di esperienza di alto livello con 360 partite professionistiche giocate in diversi campionati europei, di cui 24 in Ligue 1 la scorsa stagione con l’OL.

Mama Baldé, attaccante della Guinea-Bissau in prestito dal Troyes nel 23/24, ha dal canto suo firmato un contratto biennale con l’Olympique Lyonnais, fino a giugno 2026. L’importo del trasferimento ammonta a 6 milioni di euro, a cui si aggiungerà un bonus di 500mila euro oltre ad una partecipazione agli utili del 10% su eventuali future plusvalenze. Giocatore 28enne potente e versatile, capace di giocare su tutto il fronte offensivo, Mama Baldé ha contribuito al recupero della squadra nella seconda parte della stagione dimostrando uno stato d’animo esemplare”.

Foto: Instagram Lione