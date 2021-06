Ufficiale: doppia operazione in porta per il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha annunciato una doppia operazione di mercato. Il club tedesco ha annunciato di aver ceduto in prestito per due stagioni Alexander Nubel al Monaco (con la possibilità di riportarlo alla base l’estate prossima), e di aver contestualmente ingaggiato a titolo gratuito Sven Ulreich, che ha già vestito la maglia dei bavaresi dal 2015 al 2020. Il classe ’88 – comunica il club – svolgerà in settimana le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

Der #FCBayern und Alexander #Nübel haben sich darauf verständigt, den 24-jährigen Torwart an den AS Monaco auszuleihen. Für ihn kehrt Sven #Ulreich als Nummer 2 ablösefrei vom Hamburger SV nach München zurück. ℹ️ https://t.co/GhtoCylzqi — FC Bayern München (@FCBayern) June 27, 2021

Foto: Twitter Bayern