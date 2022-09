Ufficiale: dopo l’impasse, Ocampos è un nuovo giocatore dell’Ajax

Dopo l’impasse di ieri dove sembrava tutto sul punto di saltare, è arrivata invece l’ufficialità: Lucas Ocampos è un nuovo giocatore dell’Ajax. A renderlo noto il club con un comunicato: “L’Ajax ha firmato un accordo con il Sevilla FC e Lucas Ariel Ocampos. L’argentino sarà in prestito dal club spagnolo, dove è attualmente sotto contratto. Il prestito durerà una stagione, fino al 30 giugno 2023, con opzione di riscatto. Ocampos (11 luglio 1994) ha giocato per le giovanili del River Plate prima di lasciare il Sud America nel 2012. Prima di firmare con il Sevilla FC nel 2019, il nazionale argentino ha giocato in tutta Europa, con AC Milan, Genoa, Olympique Marsiglia e Monaco”.

Foto: Sito Ajax