Ufficiale: dopo l’avventura in Cina, Miranda riparte dal São Paolo

Dopo la fine dell’esperienza in Cina, allo Jiangsu Suning, Joao Miranda riparte in patria. Il centrale, visto in Italia con la maglia dell’Inter, è un nuovo giocatore del Sao Paulo allenato da Hernan Crespo. Per il difensore, maglia numero 22.

A história continua: Miranda está de volta ao Tricolor! Leia mais > https://t.co/bJW4Epw6sC#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bbCNXnjXie — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 17, 2021

Foto: jczqw.com