Ufficiale: dopo il mancato passaggio al Lecce, Normann firma per la Dinamo Mosca

Mathias Normann è un nuovo calciatore della Dinamo Mosca. Il centrocampista era stato annunciato dal Lecce ma, poi, non fu ufficializzato dal club salentino per problemi legati al tesseramento. Dunque, il futuro del centrocampista sarà ancora in Russia. Ufficiale il suo passaggio dal Rostov alla Dinamo Mosca con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ufficialità è arrivata direttamente dal canale social del Rostov.

Foto: Instagram Rostov