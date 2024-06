Ufficiale, dopo 7 anni, Iheanacho lascia il Leicester

Kelechi Promise Iheanacho lascia il Leicester, club in cui ha militato per 7 anni. Lo ha annunciato lo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali.

Il classe 1996, cresciuto nella Taye Academy in Nigeria, si era trasferito in Inghilterra a 18 anni per giocare nell’Academy del Manchester City. Un anno dopo, nel 2015, aveva debuttato in prima squadra, mentre nel 2017 si era trasferito al Leicester, con cui ha disputato ben 232 partite, con 61 reti e 34 assist a referto.

Sarà disponibile a parametro zero.

Foto: twitter Leicester