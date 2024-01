Ufficiale: dopo 13 anni Chicharito torna al Chivas

Si appena concretizzato un ritorno romantico: Javier ‘Chicharito‘ Hernandez firma con il Chivas Guadalajara dopo 13 anni e ritrova il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Terminata la sua avventura con i LA Galaxy, ha deciso di non rinnovare e tornare in patria. Il comunicato del club messicano: “Javier ‘Chicharito’ Hernández torna alla squadra del suo cuore. Siamo convinti che il suo amore per il club, l’esperienza acquisita durante la sua carriera di successo e il suo spirito di leadership si rifletteranno in questa nuova fase con le Chivas. Qui ti abbiamo visto crescere, consolidarti ed emigrare per diventare una leggenda del calcio messicano.

Foto: Instagram Chivas