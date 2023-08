Ufficiale: Donati dall’Empoli al Lecco

Francesco Donati lascia l’Empoli e si trasferisce, a titolo temporaneo, al Lecco. Nella scorsa stagione, il giocatore ha vestito la maglia dell’Ascoli. Questo il comunicato del club lombardo: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Donati dall’Empoli per la stagione 2023/2024. Donati è un terzino o esterno destro classe 2001. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze e 2 goal con la maglia dell’Ascoli in serie B. Benvenuto Francesco, non vediamo l’ora di vederti con la maglia blu celeste!”.