Altro rinforzo per il Manchester City di Pep Guardiola, che dopo la partenza di Mahrez, aggiunge Jeremy Doku per ciò che riguarda la batteria degli esterni offensivi. Con una nota ufficiale, il classe 2002 ex Rennes è stato appena annunciato dal club inglese. “Il Manchester City è lieto di confermare l’ingaggio di Jeremy Doku dallo Stade Rennais con un contratto di cinque anni”, si legge nell’annuncio ufficiale del City“.

Foto: Instagram Doku