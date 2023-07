Ufficiale: Dodô torna al Santos. Ha firmato fino al 2025

Dodô torna al Santos. Il terzino sinistro, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Inter e Sampdoria, è un nuovo giocatore del Santos. Per lui contratto fino al 2025. Si tratta di un ritorno nel suo ex club per il brasiliano.

O DODÔ ESTÁ DE VOLTA! ⚪⚫ O Santos FC acertou a contratação do lateral-esquerdo junto ao Atlético-MG, com vínculo válido até o 31 de dezembro de 2025. pic.twitter.com/8ZRBJD7nea — Santos FC (@SantosFC) July 10, 2023

Foto: twitter Santos