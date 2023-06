Ufficiale: Djuricic riparte dalla Grecia. È un nuovo giocatore del Panathinaikos

Dopo aver risolto il proprio contratto con la Sampdoria, Filip Djuricic riparte dalla Grecia. Il trequartista serbo ha firmato un contratto biennale col Panathinaikos. Classe 92′, Djuricic era arrivato in Italia nel gennaio 2017 proprio alla Samp, per poi passare a gennaio 2018 al Benevento e a giugno dello stesso anno al Sassuolo. Dopo quattro stagioni in neroverde il ritorno in blucerchiato. Ora una nuova tappa ad Atene, con il glorioso club greco che parteciperà ai turni preliminari di Champions League.

Foto: Instagram Panathinaikos