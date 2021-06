Ufficiale: Djourou si ritira: “E’ scattato qualcosa che mi ha fatto dire stop”

Johan Djourou, difensore classe 1987, si ritira dal calcio. Il difensore svizzero, reduce dall’avventura al Nordsjealland in Danimarca (ma anche ex giocatore dell’Arsenal con un breve passato anche in Italia con la maglia della SPAL) ha ufficializzato la sua scelta di appendere le scarpette al chiodo attraverso un’intervista al quotidiano Blick: “Ci ho pensato a lungo ed è stato un periodo intenso perché si tratta di una decisione difficile. Sono stato un calciatore per gran parte della mia vita e mi spaventava l’idea di cosa avrei potuto fare dopo. Mi sono fatto molte domande, ma alla fine qualcosa è scattato e ho capito nello stomaco che era giunto il momento per me di smettere”.

Foto: Sito Spal