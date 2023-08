Ufficiale: Distefano dalla Fiorentina alla Ternana

La Ternana ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Filippo Distefano, preso in prestito dalla Fiorentina. Di seguito la nota degli umbri: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Filippo Distefano. L’attaccante toscano (è nato a Camaiore) classe ’03, che compirà vent’anni il 28 agosto, arriva in prestito fino al termine della stagione. Per lui, in prima squadra viola, 2 presenze (l’una in Serie A, l’altra in Conference League). Per Filippo, nel settore giovanile gigliato, 99 gettoni con 29 reti e 18 assist (suddivisi tra Under 17 e Primavera). Nella squadra di Aquilani ha vinto due edizioni della Coppa Italia Primavera: nel 2020 e nel 2021″.

Foto: Instagram Ternana