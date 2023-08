Ufficiale: Disasi è un nuovo calciatore del Chelsea

Nuovo acquisto per il Chelsea, che ha annunciato l’ingaggio di Axel Disasi. Il difensore centrale francese è costato 45 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Ecco il comunicato:

Il difensore centrale ha firmato un contratto di sei anni allo Stamford Bridge e arriva con una ricca esperienza ai massimi livelli. Disasi ha collezionato 130 presenze in Ligue 1, è stato convocato quattro volte dalla Francia e ha fatto parte della rosa del suo paese per la Coppa del Mondo dello scorso anno in Qatar.

I co-direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley hanno dichiarato: “Axel ha mostrato le sue qualità per diverse stagioni in Francia e questo ha meritatamente portato al riconoscimento sulla scena internazionale.

“È pronto per fare il passo successivo nella sua carriera e siamo lieti che sarà con il Chelsea. Gli diamo il benvenuto nel club e non vediamo l’ora che si unisca a Mauricio Pochettino e ai suoi nuovi compagni di squadra nei prossimi giorni”.

Foto: Sito Chelsea