Il Wolverhampton ha annunciato il rinnovo quadriennale del difensore Dion Sanderson. Il difensore classe ‘99 giocherà questa stagione in prestito al Birmingham.

Dion Sanderson puts pen-to-paper on a new four-year-deal and will spend the 2021/22 season on loan with @BCFC.

Congratulations, @SandowRs, and good luck!

— Wolves Academy (@WolvesAcademy) July 19, 2021