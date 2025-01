Ufficiale: Dini nuovo portiere del Catania. Arriva dal Catanzaro

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Catanzaro il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Dini, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2026. Nato a Cattolica (Rimini) il 20 febbraio 1996, l’estremo difensore ha conquistato una promozione in B attraverso i playoff con il Trapani, nel 2019; in granata, ha debuttato successivamente tra i cadetti. Nell’arco delle 143 presenze in Serie C, Dini ha mantenuto inviolata la sua porta in 56 occasioni e ha indossato le maglie del Crotone, della Juve Stabia, della Fidelis Andria, del Padova e dell’Avellino. Al suo attivo anche esperienze a Parma, nella stagione conclusa con la promozione dei ducali in Serie A, e Messina. Cresciuto calcisticamente nel Rimini, in biancorosso ha debuttato e vinto nel 2014 il campionato di Serie D, categoria vissuta nelle prime fasi della carriera anche con il San Marino.

