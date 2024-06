Ufficiale: Dimitrievski è un nuovo giocatore del Valencia

Il Valencia ha comunicato tramite il proprio sito e sui canali social l’arrivo di Stole Dimitrievski, il quale ha firmato un contratto fino al 2026. Dopo sei stagioni al Rayo Vallecano il macedone cambia casacca ma non Nazione. Ecco la nota del club:

“Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per la firma di Stole Dimitrievski fino al 30 giugno 2026. Il portiere macedone (25/12/1993) diventa un nuovo giocatore del Valencia CF dopo aver giocato sei stagioni al Rayo Vallecano, dove si è affermato come uno dei migliori portieri della LALIGA EA Sports grazie alle sue buone prestazioni e alla sicurezza sotto i pali. Dimitrievski, nazionale con passaporto spagnolo, arriva al Mestalla dopo aver giocato 127 partite ufficiali in Prima Divisione e si unisce al roster dei portieri della squadra per portare affidabilità ed esperienza alla rosa del Valencia CF.”

Foto: twitter Valencia