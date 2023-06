Ufficiale: Diego Martinez nuovo allenatore dell’Olimpiakos

L’Olympiakos ha il suo nuovo allenatore. Dal termine della missione ad interim di José Anigo, tornato sui prati dopo le dimissioni di Michel, il club greco ha nominato Diego Martinez. Terzi la scorsa stagione dietro AEK Atene e Panathinaikos, i greci hanno ufficializzato la notizia su Twitter. Diego Martinez a oggi aveva trascorso tutta la sua carriera in Spagna. Dopo aver scoperto il calcio professionistico come giocatore al Celta Vigo, è diventato rapidamente allenatore all’età di 23 anni. Passato da Arenas e Motril, ha completato la sua formazione a Siviglia, dove ha guidato diverse squadre giovanili. Alla fine ha assunto la carica di capo allenatore per la prima volta nel 2017, all’Osasuna. Dopo una stagione è partito per il Granada, dove ha portato il club in Europa League per la prima volta nella sua storia. La scorsa stagione ha allenato l’Espanyol, ​​prima di essere licenziato ad aprile dopo quattro sconfitte consecutive. I catalani sono poi retrocessi dalla Liga a fine stagione. Il suo obiettivo sarà aiutare il club del Pireo a riconquistare la vetta della gerarchia greca.