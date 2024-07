Ufficiale: Diego Llorente è un nuovo giocatore del Betis

Diego Llorente riparte dalla Spagna: è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. Di seguito il comunicato: “Real Betis Balompié e Leeds United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Diego Llorente. Il nuovo calciatore del Betic firma fino al 2028. Diego Llorente Ríos (Madrid, 16 agosto 1993) ha iniziato la sua carriera professionistica come calciatore nelle giovanili del Real Madrid, squadra con la quale ha esordito in Primera Division nella stagione 2012/13. Il nuovo giocatore biancoverde vanta una lunga esperienza nella massima categoria spagnola, dove ha superato le cento partite negli anni in cui ha giocato per Real Madrid, Rayo Vallecano, Málaga CF e Real Sociedad. La sua grande crescita gli ha fatto fare il salto in Premier League con il Leeds United nel 2020, dove è rimasto per tre anni. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Roma, disputando 54 partite e giocando anche l’Europa League. Llorente ha giocato in nazionale con la nazionale maggiore spagnola, collezionando dieci presenze in totale”.

Foto: Instagram Betis