Ufficiale: Diego Cocca è il nuovo allenatore del Real Valladolid

Il comunicato del club:

“Il Real Valladolid ha un nuovo allenatore: Diego Martín Cocca (Buenos Aires, Argentina; 11 febbraio 1972), che prenderà le redini del club con l’obiettivo di mantenere la squadra nella massima categoria del calcio spagnolo. Il suo contratto, che durerà fino al 30 giugno 2025, include una clausola di rinnovo in caso di raggiungimento dell’obiettivo di salvezza.

Diego Cocca, ex calciatore, ha giocato in diversi club di Argentina e Messico, oltre ad aver militato nella UE Lleida. Come allenatore, ha iniziato la sua carriera in Argentina nella stagione 2007/08 con la Commissione Attività Infantili (CAI), per poi allenare squadre come Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Santos Laguna, CA Huracán, Defensa y Justicia, Racing Club, Millonarios FC, Club Tijuana, Rosario Central, Atlas FC, Club Tigres e, più recentemente, la nazionale messicana nel 2023.

Nel suo palmarès spicca il titolo della Primera División argentina vinto con il Racing Club durante il suo primo mandato, oltre alla vittoria in doppia veste di campione della Liga MX con l’Atlas, conquistando i tornei di Apertura e Clausura”.

Cocca sarà accompagnato nel suo staff da Marcelo Goux (assistente tecnico), Renso Valinoti (preparatore fisico) e Ignacio Laurino (analista). Inoltre, Álvaro Rubio contribuirà inizialmente a facilitare la transizione e ad aiutare Cocca nell’inserimento nella nuova realtà.

Foto: Real Valladolid CF – Twitter