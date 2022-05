L’Aston Villa non si ferma sul mercato e ufficializza un nuovo acquisto in vista della prossima stagione.

Si tratta di Diego Carlos, difensore brasiliano, classe 1993.

Questo il tweet del club:

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022